Rafael Leao multitasking: è uno dei segreti del Milan capolista

Milan, la crescita di Rafael Leao

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Rafael Leao, attaccante del Milan. Il portoghese sta diventando un calciatore capace di giocare in più posizioni dell’attacco: ala sinistra, centravanti, ma anche trequartista come nell’ultima partita contro il Bologna.

Rafael Leao sembra essere proprio un progetto di campione. Un talento destinato a un futuro radioso, anche se deve essere più continuo all’interno della prestazione. Se farà questo ultimo step, l’ex Lille potrà diventare un vero fuoriclasse. Pioli, intanto, se lo gode anche così.

Tra l’altro Rafeal Leao sta scalando anche le gerarchie. Prima il titolare della fascia sinistra era Ante Rebic, ora il portoghese se la gioca alla pari con il croato, che comunque deve ritrovare la migliore condizione. Pioli dovrà scegliere chi schierare già nella partita contro il Crotone, in programma domenica a San Siro.

