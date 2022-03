Quanti come Leao al mondo per numeri e potenzialità? Inchiesta

Rafael Leao, attaccante del Milan, è uno dei giovani più interessanti nel panorama mondiale: ecco il confronto con altri grandi talenti

Salvatore Cantone

Questa è la stagione dell'esplosione di Rafael Leao. L'attaccante del Milan, dopo due stagioni di apprendistato, è riuscito a finalmente a cambiare passo. Certo, c'è ancora qualche ombra all'interno della partita, ma in generale il rendimento del portoghese può essere considerato più che soddisfacente. Gol, assist, ripiegamenti difensivi e soprattutto una capacità di dribblare l'avversario devastante.

Rafael Leao in questa stagione ha segnato fino a questo momento 11 gol e totalizzato 6 assist in 33 gare stagionali. In Serie A, in particolare, spiccano gli 8 gol in 26 partite. Non solo i numeri, ma soprattutto quello che si vede durante la partita. Sono tante infatti le azioni del portoghese in cui semina il panico sulla fascia e che magari non venivano finalizzate. Pensiamo ad esempio alla gara contro il Napoli al Maradona, in un ambiente infuocato, o a tante altre gare stagionali.

Ma in Europa chi è alla sua altezza? Tralasciando Mbappe, che al momento è di un altro pianeta, ci sono altri tre giocatori che per ruolo e caratteristiche possono essere accomunati a Leao. Stiamo parlando di Rashford e Sancho del Manchester United e Fati del Barcellona. Il primo ha segnato 5 gol e fatto 2 assist in 26 presenze, il secondo 5gol e 3 assist in 33 gare, mentre il terzo ha giocato pochissimo per via degli infortuni. Poi abbiamo Vinicius del Real Madrid, che ha segnato 17 gol in 39 gare stagionali.

Insomma, andando a fare un bilancio possiamo dire che Leao non è secondo a questi giocatori. Certo stiamo parlando di squadra diverse, campionati diversi, ma ricordiamo Rafa è un classe 1999 e gioca in un campionato complicato per gli attaccanti come quello italiano. Se escludiamo Vicinius, che ha disputato comunque delle gare in più, i numeri dell'ex Lille sono superiori rispetto agli altri giocatori. Da questo si capisce come il Milan se lo debba tenere stretto anche nei prossimi anni: le trattative per il rinnovo di contratto - in scadenza nel 2022 - sono in corso. Vice Theo, nuova e stuzzicante idea del Milan sul mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI