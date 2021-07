Raduno Milan, l’allenamento non sarà visibile per i tifosi | PM News

L'8 luglio ci sarà il raduno del Milan per iniziare a preparare la nuova stagione 2021-22. L'allenamento non sarà visibile ai tifosi

Il Milan si raduno l'8 luglio a Milanello con l'obiettivo di preparare la stagione 2021-22. Non tutti saranno a disposizione di Stefano Pioli fin da subito. Zlatan Ibrahimovic , Davide Calabria e Ismael Bennacer infatti svolgeranno le rispettive terapie. Assenti anche i giocatori impegnati all'Europeo e non ci saranno neanche Kessie e Kalulu , che sono stati convocati dalle Nazionali olimpiche di Costa D'Avorio e Francia.

L'allenamento dell'8 luglio comunque non sarà visibile sul campo esterno di Milanello. Come appreso dalla nostra redazione, il Milan vuole evitare assembramenti per rispettare le regole anti contagio per il coronavirus e dunque la prima sgambata della stagione non sarà visibile al pubblico.