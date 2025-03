Questo non lo hai visto! Reijnder Top, Musah un disastro. E il Milan di Allegri?

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la sfida di campionato vinta dal Milan di Sergio Conceicao in rimonta contro il Como

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la sfida di campionato vinta dal Milan di Sergio Conceicao in rimonta contro il Como. Dagli errori di Yunus Musah alla prestazione molto positiva di Tijjani Reijnders. Intanto, in molti si chiedono: che si stiano mettendo le basi per il Milan di Massimiliano Allegri? Se vuoi saperne di più, clicca sul video qui sotto!