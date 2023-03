Qualificazioni Euro2024, Maignan inserito nella Top 11 di ‘WhoScored’

Mike Maignan continua ad incantare. Questa volta l'ha fatto non difendendo la porta del Milan, ma quella della nazionale francese di cui è diventato titolare dopo l'addio di Hugo Lloris. L'estremo difensore si è messo in evidenza nei due match valevoli per le qualificazioni ad Euro2024 contro Olanda e Irlanda. Nella prima partita, Maignan ha parato un calcio di rigore a Memphis Depay, mentre contro gli irlandesi ha compiuto un miracolo nei minuti finali del match.