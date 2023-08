Euro 2024 – Reijnders pre-convocato dall’Olanda per le qualificazioni

Molti dei giocatori arrivati in Italia acquistano grande consapevolezza di sé e maturano in una grande squadra mentre altri si perdono completamente. Uno dei ragazzi che sembra aver preso le redini della propria squadra è proprio l'olandese acquistato dai rossoneri dall' AZ di Alkmaar.

Tijjani Reijnders, uno dei nuovi acquisti del Milan, si è messo in mostra tanto da essere stato annoverato nella lista provvisoria della nazionale olandese per gli impegni delle qualificazioni ad Euro 2024 che gli 'oranje' giocheranno contro Grecia (in casa il 7 settembre) e Irlanda (in trasferta il 10 settembre). Un grande onore per il giocatore classe '98 che non ha ancora mai vestito la maglia della nazionale maggiore.