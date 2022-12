Qatar, scandalo scoppiato nel Parlamento Europeo: coinvolti 4 italiani

Quattro italiani sarebbero coinvolti nello scandalo del Parlamento Europeo, che riguarderebbe la difesa dei diritti umani in Qatar

Uno scandalo avrebbe colpito il Parlamento Europeo e quattro italiani sarebbero rimasti coinvolti. La polizia federale belga ha infatti fermato Antonio Panzeri (che è stato per diversi anni europarlamentare), insieme a sua moglie e alla figlia. Nella bufera anche Luca Visentini , segretario generale della confederazione dei sindacati europei. Lo scandalo avrebbe coinvolto anche la vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili , protetta però dall'immunità parlamentare, a casa della quale si sarebbero trovati sacchi di banconote. L'accusa per questi soggetti sarebbe quella di presunta corruzione e riciclaggio di denaro col tentativo di difendere il Qatar dalle accuse di violazione di diritti umani e dei lavoratori.

Qatar, Parlamento Europeo nella bufera

A riferirlo è il quotidiano Le Soir, che aggiunge come il paese mediorientale non sia mai citato nell'inchiesta. La procura federale ha inoltre affermato che erano diversi mesi che la polizia federale sospettava che il Qatar influenzasse le decisioni economiche del Parlamento Europeo. Sembra che nelle perquisizioni avvenute gli investigatori abbiano sequestrato 600 mila euro in contanti.