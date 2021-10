Qatar 2022 – Costa d’Avorio-Malawi 2-1: Kessie a segno su rigore

Dopo il rigore sbagliato contro la Lazio, Franck Kessie non sbaglia con la Costa d'Avorio. Il milanista a segno dal dischetto contro il Malawi

Continuano le ottime prove dei calciatori del Milan in giro per il mondo per gli impegni in nazionale. Dopo i gol di Simon Kjaer e Daniel Maldini, gli assist di Pierre Kalulu e Rafael Leao, adesso tocca a Franck Kessie tenere alta la bandiera rossonera. Il centrocampista, nella partita contro il Malawi valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, ha segnato il gol decisivo su rigore. La sfida è terminata 2-1. Le Top News di oggi: l'agente di Pioli parla del rinnovo, due nuovi infortuni, Castillejo verso l'addio