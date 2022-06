PUMA e Milan, partnership rinnovata: i dettagli del nuovo accordo

Questa mattina PUMA e A.C. Milan hanno annunciato di aver rinnovato la propria partnership commerciale , in essere dal 2018 , a lungo termine. Contestualmente, PUMA è anche diventato 'Naming Partner' del centro rossonero 'Vismara', ribattezzato prontamente in ' PUMA House of Football '.

Ma cosa comporta, in termini economici, la stipula del nuovo contratto tra l'azienda tedesca, principal partner al posto di Adidas da ormai cinque anni, e il club di Via Aldo Rossi. Per 'gazzetta.it', una pioggia di soldi destinata ad entrare nelle casse della società meneghina. Che dopo il rientro in Champions League e la vittoria dello Scudetto sta innalzando notevolmente i suoi ricavi, recuperando l'appeal avuto negli scorsi anni.