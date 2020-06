Pubblicato il libro: “L’altra faccia del Milan”. Il ricavato a Fondazione Milan

MILAN NEWS – Il nuovo libro: “L’altra faccia del Milan“. Storie di rossoneri da tutto il mondo e contenuti speciali. Il ricavato andrà in beneficienza. Il libro, edito da “Milan Reporter editore”, è disponibile su Amazon in italiano (“L’altra faccia del Milan”) e in inglese (“The other face of AC Milan”), nei formati ebook e cartaceo (280 pagine a colori).

Ci sono due interviste esclusive a Franco Baresi, storico capitano del Milan. E anche all’attaccante e capitana del Milan femminile Valentina Giacinti. Il libro contiene 400 foto, molte delle quali inedite, che rendono ancora più emozionante questo “diario” dalle forti tinte rosse e nere.

Il ricavato andrà in beneficienza a Fondazione Milan. Le parole di Rocco Giorgianni, segretario generale dell’ente benefico rossonero: “Le storie particolari contenute in questo libro esprimono un sentimento che accomuna i moltissimi tifosi che nel corso della storia hanno amato il Milan. Un amore sempre ricambiato, spesso con successi e trofei. Amore e passione che non vengono mai meno, neanche nei momenti di difficoltà: più che mai in quei frangenti si intuisce l’amore incondizionato dei tifosi per il loro club”.

“Perché innanzitutto il Milan per loro è una questione di cuore, appartiene a loro, che ci sono e ci saranno sempre. Così è la storia di Fondazione Milan, una storia di passione. Per le persone innanzitutto. In questi anni, abbiamo incontrato migliaia di bambini, giovani e adulti nelle periferie di Milano come negli slums di Nairobi, abbiamo giocato con loro nelle favelas di Rio de Janeiro e nei lebbrosari di Calcutta. Ci hanno regalato sorrisi, voglia di vivere e di sognare, ma anche desiderio di non mollare mai. Amore e passione che non saremmo però mai riusciti ad esprimere allo stesso modo senza l’aiuto e il supporto della grande famiglia del Milan, di cui i tifosi sono certamente il cuore pulsante”.

Leggi l’intervista completa a Theo Hernandez in cui parla dei suoi obiettivi con il Milan >>>