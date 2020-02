PSG, striscione di protesta dei tifosi: anche Thiago Silva nel mirino

NEWS DALL’ESTERO – In casa Paris Saint Germain continua il clima di instabilità intorno alla squadra. Ieri sera, prima della partita poi vinta a fatica 4-3 contro il Bordeaux al ‘Parco dei Principi‘, i tifosi più accesi hanno esposto uno striscione di protesta verso alcuni giocatori su cui c’era scritto: “Thiago Silva, Neymar, Mbappé avete paura di vincere? Fuori le palle”.

Tutto questo perché si è creato del malumore dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund. I tifosi parigini sono stanchi di vincere la Ligue 1 e vorrebbero il colpo grosso della coppa dalle grandi orecchie. Nel mirino dei tifosi è finito anche Thiago Silva, capitano della squadra e sostituito dopo appena 17 minuti per infortunio. A Thiago Silva vengono imputate anche le voci di un suo addio a fine stagione visto il mancato rinnovo di contratto. La notizia è stata riportata dai colleghi di Sport Mediaset.

Thiago Silva, come noto, piace al Milan, che sogna un suo clamoroso ritorno a Milano dopo 8 stagioni. Il brasiliano, però, potrebbe non trovare due forti compagni di squadra. Per i dettagli, continua a leggere >>>

