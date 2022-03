Psg, Neymar-Donnarumma: il brasiliano mostra chat Whatsapp con Gigio

Gianluigi Donnarumma e Neymar hanno litigato dopo Real Madrid-Psg di Champions League? Il brasiliano ci tiene a fare chiarezza

Sembra che il post-partita di Real Madrid-Psg di Champions League non sia ancora terminato. L'eliminazione dei francese ha fatto tanto rumore per il modo in cui è arrivata. Sembra infatti che il presidente Nasser Al-Khelaifi abbia addirittura minacciato l'arbitro dopo la decisione di non fischiare fallo su Gianluigi Donnarumma. L'episodio si è rivelato particolarmente decisivo per il risultato finale. Il quotidiano spagnolo 'Marca', inoltre, ha rilanciato anche a notizia di un diverbio particolarmente acceso tra l'ex Milan e Neymar.