Milan, Simone: “Donnarumma ha sbagliato. Botman affare top” | Esclusiva

Marco Simone, ex calciatore rossonero, ha parlato ai nostri microfoni del momento del Milan, di calciomercato e di tanto altro

Redazione

Marco Simone, ex calciatore rossonero, ha parlato ai nostri microfoni del momento del Milan, di calciomercato e di tanto altro. Queste le dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it.

Il Milan può concretamente ambire allo scudetto? “Io ne sono convinto da inizio campionato. Secondo me ha un vantaggio psicologico più importante rispetto all’Inter”.

Quale? “Il fatto che ha vinto a Napoli in maniera molto importante. Una vittoria che, sicuramente, avrà distribuito la giusta dose di ripercussioni anche sulle altre contendenti…”.

Capitolo Donnarumma: con il senno di poi ha sbagliato a lasciare il Milan? “Io non mi permetto di dire se una scelta fatta da un altro sia giusta o sbagliata. Fossi stato in lui sarei rimasto al Milan, così – come se fossi stato in Messi – sarei rimasto al Barcellona. Avrei teso una mano verso il club in cui sono nato e cresciuto”.

Come si spiega il fallimento del Psg? “Nessun fallimento. Il Psg è uscito dalla Champions contro il Real Madrid, non contro gli ultimi arrivati. E poi, su Donnarumma, Benzema aveva commesso anche fallo a mio giudizio… Quell’episodio ha condizionato il match”.

A proposito di Ligue 1: che tipo di giocatore è Botman? “E’ un ottimo difensore: a avercene! Se il Milan lo prendesse, farebbe un affare top. Giovane, con grandissime prospettive”.

Al pari grado di Leao? “Ho sempre pensato, sin da tempi non sospetti, che sarebbe diventato un fuoriclasse. In prospettiva, può raggiungere il livello di Mbappè”.

Ibra è giunto al capolinea? “Ibra ha subito un po’ troppi infortuni quest’anno. Ma, se vado in Champions, uno come Ibra me lo tengo sempre”.

Medesimo discorso per Giroud? “Un altro da tenere. Molto sottovalutato in carriera. Ha fatto bene ovunque, sin dai tempi del Montpellier. Per me il Milan ha potenzialmente l’attacco più forte del campionato. Se tutti stanno bene, può schierare contemporaneamente Ibra, Giroud e Leao!”.

Il “caso Kessie” potrebbe avere ripercussioni sull’andamento della squadra in questo rush finale? “Nessuna ripercussione. Kessie ha fatto la sua scelta, andrà via – probabilmente in Spagna – e il Milan va avanti per la sua strada. Non è il primo con cui capita questo tipo di situazione”.

Che tipo di mercato estivo prospetta? “Per come gioca Pioli, sarebbero perfette due punte alla Scamacca e alla Raspadori. Non servono grossi stravolgimenti: il Milan ha un ottima base”.

Quale deve essere l’obiettivo stagionale del Milan? “Quest’anno vincere lo scudetto. L’anno prossimo di arrivare almeno agli ottavi di Champions League”. Intanto è iniziata la trattativa per l'esterno offensivo. Ecco l'offerta.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI