PSG deluso da Donnarumma: salta il rinnovo dell’ex portiere del Milan?

Siamo al capolinea dell'avventura parigina di Gianluigi Donnarumma ? L'ex portiere del Milan sta deludendo e Luis Enrique sembra aver cambiato gerarchie e preferenze. Dalla Francia , infatti, non arrivano affatto complimenti per il nazionale italiano. I suoi errori sono costati caro al PSG e adesso anche il prolungamento di contratto sembra non essere più certo.

Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins, giornalista francese di RMC Sport, i discorsi sul rinnovo di Donnarumma sarebbero attualmente in stand-by. I dirigenti del PSG, inoltre, riterrebbero le prestazioni dell'ex rossonero come non sufficienti per l'aumento di stipendio richiesto dal classe '99.