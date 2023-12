PSG, altro errore per Donnarumma: espulso dopo 10′ contro il Le Havre

Continua il periodo negativo per Gianluigi Donnarumma . Dopo la papera in Champions League contro il Newcastle e le tante critiche dalla stampa francese, arriva un altro goffo errore anche nel match di campionato fra PSG e Le Havre .

Stavolta non si tratta di una parata sbagliata o di un rigore causato, ma di un'espulsione per un'uscita sbagliata. Dopo neanche 10', infatti, l'ex portiere del Milan esce dalla propria area di rigore con la gamba tesa e colpisce il giocatore del Le Havre. Cartellino rosso diretto e PSG in 10 uomini. La reazione di Donnarumma, poi, all'uscita dal campo mostra tutto il suo nervosismo, a riprova di un periodo non certo brillante per l'ex rossonero. LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez brilla da centrale. Ma non è una questione di ruolo