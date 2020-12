PSG, clamoroso esonero per Tuchel: al suo posto scelto Pochettino

ULTIME NOTIZIE – Notizia inaspettata in arrivo in mattinata dalla Francia: Thomas Tuchel è stato esonerato dal PSG. Al suo posto ecco Mauricio Pochettino, che ha vinto il potenziale ballottaggio con Massimiliano Allegri. L’ex Valencia e Tottenham tornerà dunque ad allenare dopo più di un anno (19 novembre esonero dagli Spurs).

Il tecnico tedesco è stato licenziato nella notte da Leonardo nonostante il successo per 4-0 sullo Strasburgo di ieri sera, il secondo posto in Ligue1 a un punto dalla coppia Lille-Lione e la qualificazione agli ottavi di Champions. Il motivo principale non sarebbero i risultati della squadra, dunque, ma un’intervista rilasciata dall’allenatore a ‘Sport 1’, emittente tedesca, che proprio non è piaciuta ai vertici del club.

