Psg, infortunio per Asensio: tornerà per la sfida contro il Milan

Questa sosta per le nazionali non ha portato solo brutte notizie al Milan . Anche il Psg ha dovuto aggiungere un giocatore alla propria lista degli infortuni: parliamo dell'esterno spagnolo, Asensio .

L'ex giocatore del Real Madrid, infatti, ha dovuto lasciare il campo anzitempo durante il match contro fra Spagna e Georgia. il ct spagnolo, Luis de la Fuente, ha spiegato in conferenza riportate da Tuttomercatoweb: "È quasi certo che non potremo contare su Olmo e Asensio per la sosta di ottobre". Asensio, dunque, dovrebbe saltare le prime due sfide di Champions League con il Psg e potrebbe tornare dopo la sosta, nel match del 22 ottobre contro lo Strasburgo e quello europeo contro il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Giroud si allena in gruppo. Personalizzato per Kalulu