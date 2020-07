Protti: “Il Milan è in crescita, può dare fastidio alla Lazio”

MILAN NEWS – L’ex attaccante Igor Protti, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha parlato di Lazio-Milan, in programma domani sera alle 21:45. Come arrivano le due squadre a questo scontro? Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan è una squadra in crescita, al di là del pari con la Spal e può dare fastidio. La Lazio, quando gioca al suo ritmo e il suo calcio, insieme all’Atalanta è una delle migliori in Italia. Immobile manca ma ha anche qualità e altri elementi importanti”.

