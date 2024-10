Chi saranno i top 5 marcatori del Milan in stagione secondo i pronostici?

Chi raccoglie l’eredità di Oliver Giroud? — In estate, oltre a quello dell’allenatore Stefano Pioli, il Milan ha vissuto un’altra separazione molto importante: quella da Oliver Giroud. L’attaccante francese era stato il miglior marcatore rossonero nella stagione 2023-24, con un totale di 17 gol segnati: 15 in campionato, uno in Champions League nella fase a gironi, uno nella fase a eliminazione diretta di Europa League. La speranza dei tifosi rossoneri è che i due nuovi arrivi in attacco, Álvaro Morata e Tammy Abraham, possano raggiungere cifre molto simili, se non superiori.

Per lo spagnolo, l’inizio era stato molto promettente, con il gol al Torino, poi qualche assenza per infortunio e un altro gol in casa contro il Lecce; per Abraham, un gol su rigore al Venezia e un pesante errore, sempre dal dischetto, a Firenze, dopo aver conquistato la titolarità nell’imprevedibile nuovo assetto 4-4-2. In questo contesto, in cui anche Rafael Leão non sta brillando in modo particolare (un gol alla Lazio), il principale riferimento offensivo del Milan è Christian Pulisic: per Capitan America, le reti in stagione sono già sei, di cui cinque in campionato (quattro partite consecutive) e uno in Champions League. Reduce da una stagione da 15 gol, suo record personale, di cui 12 in campionato e tre in Europa fra Champions ed Europa League, Pulisic può ambire a essere il capocannoniere rossonero della stagione 2024-25.

Un aiuto dalle quote — A inizio stagione, i bookmakers prevedevano tra i marcatori del Milan Morata capocannoniere rossonero, prima di Leão e Pulisic, ma la situazione è già notevolmente cambiata dopo questa prima parte di stagione. Pulisic, sempre tra i più brillanti e costanti in un Milan che paga la mancanza di continuità, è oggi l’indiziato numero uno per essere il top scorer del Diavolo, mentre si è leggermente alzata la quota dell’attaccante spagnolo ex Atlético Madrid. Bisogna tenere in considerazione anche che Morata ha saltato due partite per infortunio e che in altre due è subentrato a partita in corso a causa di condizioni fisiche non ottimali.

Leão, nonostante qualche discussione in questi primi mesi di 2024-25, è atteso fra i migliori cinque rossoneri per numero di gol segnati, come accade ininterrottamente dalla stagione 2021-22: furono 14 in quel caso, di cui 11 in campionato, seguiti dai 16 (15 in campionato) della stagione 2022-23 e dai 15 dell’ultima stagione, di cui 9 in campionato. L’inizio non esaltante, quindi, non dovrebbe far preoccupare troppo: il contributo di Leão, alla fine, è sempre fondamentale in termini di assist e gol.

Chi potrebbe completare la top 5 dei marcatori Milan? — Il quarto miglior marcatore del Milan nella scorsa stagione è stato Ruben Loftus-Cheek, quest’anno protagonista di un avvio molto più complicato anche alla luce del cambio di modulo che penalizza l’inglese. Difficilmente, però, il Milan potrà rinunciare a lungo alle sue caratteristiche, anche alla luce della sua propensione al gol, ma la sensazione è che il centrocampista potrebbe non essere nella top 5 marcatori a fine stagione.

Il suo posto è stato idealmente raccolto da Tammy Abraham: per lui, la grande incognita è la tenuta fisica, ma anche la scarsa freddezza sotto porta. In quanto attaccante e spesso anche titolare, però, il bottino potrebbe essere comunque cospicuo. Già due gol per Theo Hernández: nonostante il rosso e le polemiche dopo Firenze, il terzino francese resta una risorsa fondamentale anche per l’attacco rossonero e non sarebbe affatto strano vederlo tra i top scorer rossoneri di questa stagione.

L’altro attaccante, Luka Jović, sembra un po’ in calo nelle gerarchie rossonere, mentre per Fonseca finora è stato imprescindibile Tijjani Reijnders, centrocampista dai piedi buoni che vuole migliorare lo score di 3 gol del 2023-24 e può riuscirci: occhio, dunque, anche a lui per l’ultimo posto in top 5.