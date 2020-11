Probabile formazione Italia, Tonali titolare contro l’Estonia / News

Probabile formazione Italia, Tonali dal primo minuto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali, arrivato al Milan nella scorsa sessione di mercato, ha incontrato diversi problemi di ambientamento dopo il trasferimento dal Brescia. Un salto di qualità non ancora metabolizzato al 100%. Nonostante ciò, la stima di Roberto Mancini non è mancata, tanto che lo ha convocato in Nazionale. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, il numero 4 rossonero partirà titolare nell’amichevole di domani sera contro l’Estonia. Per il giovane classe 2000 sarebbe la quarta presenza con l’Italia, la terza dal primo minuto.

