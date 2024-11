Il Milan festeggia il primo anniversario di ‘Casa Milan Dubai’: ecco come

Le parole di Oettle (CCO) del Milan su Casa Milan Dubai — Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: "Il primo anniversario di Casa Milan Dubai rappresenta un momento molto importante nella storia che ci lega a questa regione, e riflette l'impegno costante di AC Milan verso i nostri tifosi e i nostri partner in Medio Oriente. Casa Milan Dubai è diventato un vero punto di riferimento per tutte le nostre operazioni nella regione. Una testimonianza della crescita globale del Club che ci ha permesso di gettare basi solide per future collaborazioni e legami in questa parte del mondo".

Casa Milan Dubai, ufficialmente inaugurata nel novembre 2023, è simbolo dell'impegno di AC Milan negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il Medio Oriente. Un punto di riferimento che permette al Club di continuare a rafforzare i rapporti con i principali stakeholder regionali, dalle istituzioni ai partner esistenti, tra cui Emirates (Principal Partner e partner dal 2007), SIRO (Official Hotel Partner) e CFI Financial Group (Official Online Trading Partner).

Nel corso degli ultimi anni, ma in particolare nell'ultimo anno, AC Milan ha concentrato la propria espansione in Medio Oriente in tre aree principali: collaborazioni di natura commerciale e istituzionale, l'aumento della visibilità del brand e iniziative per la comunità locale.

Il Club ha rafforzato i rapporti con le principali istituzioni locali, come il Dubai Sports Council e il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, attraverso numerose visite della leadership rossonera nella regione. Il consolidamento di questi rapporti e dei legami con in partner esistenti, assieme all'ingresso di CFI Financial Group come Global Partner, sottolineano l'impegno di AC Milan a supportare e interagire con il vivace tessuto economico della regione.

Ecco cosa sta facendo il club rossonero in Medio Oriente — Inoltre, AC Milan ha ampliato la presenza del proprio brand tramite attivazioni di valore, come accaduto durante la prestigiosa Dubai World Cup 2024 in collaborazione con Emirates, e EXPO Dubai 2020, di cui AC Milan era partner. Infine, iniziative come "A Light That Never Fades", hanno fatto risplendere gli iconici colori del Milan nel cuore di Dubai, illuminando di rossonero il Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo.

Il Club ha inoltre ribadito il suo impegno verso la comunità locale attraverso una serie di iniziative grassroots, come l'apertura di una AC Milan International Academy a Dubai, che nell'immediato futuro si espanderà per accogliere anche giovani calciatrici, e della nuova AC Milan Academy Pro in Bahrain - oltre all'AC Milan Academy in Kuwait, la più longeva nella storia della società, che in 15 anni di attività ha coinvolto più di 5.000 bambine e bambini.

Milan, la squadra più seguita in Arabia e negli UAE — Grazie agli sforzi mirati in Medio Oriente, AC Milan ha consolidato la propria leadership nella regione, raggiungendo la quota di oltre 35 milioni di fan nell'area MEA (Medio Oriente e Africa) e confermandosi come il Club italiano più supportato. AC Milan si è anche affermato come la squadra italiana più seguita in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, registrando anche il più alto indice di audience televisiva in Africa e Medio Oriente nella stagione 2023/24 con oltre 25 milioni di spettatori.

Questi risultati riflettono l'impegno costante di AC Milan nel rafforzare la brand loyalty e consolidare il coinvolgimento dei tifosi in Medio Oriente, posizionandosi come il brand di calcio italiano più popolare nella regione. Un impegno che continuerà a guidare la crescita e l'espansione di AC Milan in questo vivace e dinamico mercato". LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, Fonseca ha già in mente quale arma tattica utilizzare >>>