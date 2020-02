Premio Vicini, Maldini succede a Tardelli e Capello

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, il prossimo 3 aprile 2020, a quattro anni dalla scomparsa di suo padre Cesare, l’attuale direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, riceverà il Premio Azeglio Vicini, in memoria dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, venuto a mancare il 31 gennaio 2018.

Maldini è stato giocatore di Vicini, in azzurro, sia nella rappresentativa Under 21 sia nella Nazionale maggiore. La cerimonia di premiazione di Maldini si terrà, come detto, il 3 aprile al ‘Grand Hotel da Vinci’ a Cesenatico, nell’ambito di un evento organizzato dal ‘Panathlon Club Cesena‘, del quale Vicini era Presidente onorario.

Il Premio Vicini, ha ricordato quindi l’ANSA, viene assegnato ogni danno, ad un personaggio dello sport la cui carriera si contraddistingue per correttezza, equilibrio e professionalità. Valori che furono propri di Vicini durante la sua epopea sportiva. Maldini succede a Marco Tardelli e Fabio Capello, vincitori delle due edizioni precedenti.

