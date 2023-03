Premier League, Tottenham sconfitto dal Wolverhampton 1-0 | News

Mercoledì sera, alle 21.00 italiane, il Milan sarà ospite del Tottenham. La gara sarà valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, con la gara d'andata di San Siro che è terminata 1-0 in favore dei rossoneri grazie ad un gol di Brahim Diaz. In attesa del match, gli 'Spurs' hanno già disputato la partita di Premier League di questo weekend, mentre il Diavolo sarà impegnato questa sera in casa della Fiorentina. La squadra di Conte, dopo il k.o. in settimana in FA Cup contro lo Sheffield United, ha rimediato un'altra sconfitta, questa volta per mano del Wolverhampton. La gara del Molineaux Stadium è terminata 1-0 grazie ad un gol di Adama Traore. “Io come De Bruyne. E ai quarti il Milan”: l’onnipotenza di Calhanoglu