Premier League, Manchester City vince il titolo: è il terzo in quattro anni

Con la sconfitta dei cugini dello United, il Manchester City si è laureato campione d'Inghilterra. E' il terzo titolo in quattro anni

La sconfitta casalinga del Manchester United contro il Leicester per 2-1 permette ai cugini del City di laurearsi campioni d'Inghilterra. Per Pep Guardiola è il terzo titolo vinto in 4 anni, testimonianza di come le sue idee siano ormai entrate nella testa dei giocatori. Per coronare la sua avventura inglese manca soltanto la Champions League: in tal senso, c'è da giocare la finale contro il Chelsea in un derby tutto inglese che potrebbe consegnare l'ennesimo trionfo all'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco.