Premier League, Fulham-Chelsea: Tomori nemmeno in panchina

Premier League, Tomori nemmeno in panchina

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda la trattativa tra Milan e Chelsea per Fikayo Tomori. I ‘Blues’ saranno impegnati alle 18:30 nel match di Premier League contro il Fulham. Il difensore classe 1997, grande obiettivo rossonero, non figura nemmeno in panchina. Un’assenza che potrebbe rappresentare un grande indizio di mercato, con il Diavolo pronto a chiudere nei prossimi giorni. Calciomercato Milan – Donnarumma, incontro risolutore: le ultime >>>