Pallone d’Oro 2024: dove e quando vedere la premiazione in TV

Oggi, lunedì 28 ottobre, si terrà la premiazione del Pallone d'Oro 2024 presso il Théâtre du Châtelet di Parigi. Questa è la 68ª edizione del prestigioso premio, presentato da France Football. La cerimonia sarà visibile in diretta TV, in chiaro per tutti (previa registrazione), e in streaming su Dazn a partire dalle 18:45, fino all’apertura ufficiale dell’evento alle ore 20:45. L’evento sarà dunque visibile sia su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, sia sui televisori collegabili a console come ad esempio PlayStation o Xbox, ad un decoder Sky Q (canale 214) , a TIMVISION BOX o a dispositivi come Google Chromecast.