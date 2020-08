Portogallo U21, convocato Rafael Leao: il calendario

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Le convocazioni del Portogallo Under-21, presente anche Rafael Leao: ecco quando e contro chi giocherà l’attaccante del Milan.

Venerdì 4 settembre il Portogallo U-21 giocherà contro il Cipro, mentre martedì 8 settembre contro la Bielorussia. Due sfide non proibitive. Vedremo se Leao giocherà e, soprattutto, in che condizione fisica sarà. Il Milan ha cominciato proprio oggi il ritiro per la preparazione alla nuova stagione, dopo oltre due settimane di vacanze.

Al rientro dall’impegno con la Nazionale, Leao e i rossoneri dovranno affrontare il primo turno preliminare d’Europa League. Sarà bene farsi trovare pronti.

GAZIDIS-MILAN, ECCO COME HA TAGLIATO IL MONTE-STIPENDI >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA >>>