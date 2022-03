Portogallo, Rafael Leao convocato da Fernando Santos | News

Fernando Santos, Commissario Tecnico della Nazionale Portoghese, ha convocato anche l'attaccante del Milan Rafael Leao

Rafael Leao potrebbe essere un avversario dell'Italia. L'attaccante del Milan, come riportato da 'gazzetta.it', è stato convocato dal Commissario Tecnico Fernando Santos, il quale ha diramato la lista dei calciatori che affronteranno la Turchia - e in caso di vittoria la vincente tra Italia e Macedonia del Nord - giovedì sera. Nonostante ciò, la nazionale portoghese non potrà disporre di alcuni suoi componenti importanti quali sono Nelson Semedo, Ruben Dias, Renato Sanches e Ruben Neves. Al loro posto sono stati chiamati Cedric, Goncalo Inacio, Raphael Guerreiro e Vitinha. Inoltre Pepe, difensore del Porto, è risultato positivo al Covid. Al suo posto è stato convocato Thiago Djalo, calciatore cresciuto nel vivaio del Milan. Ecco, di seguito, la lista completa.