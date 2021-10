Porto, altra vittoria in campionato per la squadra di Conceicao | News

Il Porto, prossimo avversario del Milan in Champions League, ha conquistato un'altra vittoria in campionato: battuto il Boavista 4-1

Mercoledì, alle 18.45, il Milan ospiterà il Porto. La partita sarà valida per la quarta giornata del girone B della Champions League. La squadra di Conceicao arriverà all'appuntamento forte dell'ultimo successo in campionato, il quinto consecutivo. I portoghesi, infatti, ieri hanno battuto il Boavista 4-1. Le reti portano le firme di Evanilson (doppietta), Luis Diaz e Loader. Ecco dove e come vedere Roma-Milan in tv e in streaming