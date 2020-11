Pordenone-Monza, Magnino: “Strano affrontare Boateng, sono milanista”

Pordenone-Monza, Magnino parla di Boateng

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sabato 21 novembre è prevista la gara tra Pordenone e Monza, valida per l'8^ giornata di Serie B. Luca Magnino, centrocampista dei neroverdi, ha raccontato le sue sensazioni nell'affrontare Kevin-Prince Boateng da avversario. Una scontro particolare per la sua fede milanista. Le dichiarazioni ai microfoni de 'Il Messaggero Veneto': "Per me, milanista, sarà strano giocarci contro, ma il mio unico pensiero è aiutare la squadra a conquistare il primo successo in campionato in casa. Ne abbiamo bisogno. Il Monza è forte, costruito per vincere e non si nasconde. Ma noi siamo reduci da tre risultati utili di fila e abbiamo avuto la possibilità di lavorare a lungo insieme in questa pausa ed era quello che ci serviva".