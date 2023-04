Pnrr, fuori gli stadi di Firenze e Venezia: si pensa ad altri finanziamenti

Secondo quanto riportato da FirenzeToday, sarebbero state risolte le questioni che erano ancora aperte per l'erogazione all' Italia da parte della Commissione europea della terza tranche da 19 miliardi del Pnrr . A seguito della firma del ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini , infatti, sembrerebbero essere stati esclusi i progetti sugli stadi di Firenze e Venezia .

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani , ha parlato così: "Intendiamo lavorare per utilizzare tutti i fondi del Pnrr a disposizione. Abbiamo sempre detto che è necessaria una flessibilità sull'implementazione del Pnrr, è necessario rimodularlo per alcuni aspetti".

Tajani ha poi concluso commentato l'esclusione dei progetti per lo stadio di Firenze e Venezia: "Per quanto riguarda gli stadi di Firenze e Venezia la Commissione Ue aveva accettato le proposte del precedente governo, ci sono state chieste giustificazioni, il governo ha dato una risposta, vedremo come andrà, faremo di tutto perché possa essere garantita la realizzazione dell'opera così come prevista a Venezia e a Firenze".