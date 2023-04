Calciomercato Milan – Maldini punta due giocatori della Salernitana

In vista della prossima sessione di calciomercato del Milan, Paolo Maldini avrebbe messo gli occhi su due giocatori della Salernitana

Nella prossima sessione di calciomercato potrebbe esserci un asse caldo tra Milan e Salernitana. Negli scorsi giorni si era parlato dell'interesse del club campano per Yacine Adli e Lorenzo Colombo, sebbene quest'ultimo sia in prestito al Lecce. Ma ci sarebbero anche due giocatori granata finiti sul taccuino di Paolo Maldini e, più in generale, della dirigenza rossonera.