PM – Sassuolo, Locatelli: “Futuro? Il Milan mi è rimasto nel cuore”

NEWS – Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, premiato all’evento «Premio amico dei bambini… Un esempio per loro», ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai nostri microfoni: “Col Milan ho vissuto momenti indimenticabili che allo stesso tempo mi hanno messo in difficoltà per la pressione. Mi sono reso conto dopo, più maturo. Ora il Sassuolo, una realtà bellissima dove mi trovo molto bene”.

Sul suo futuro: “Il mio sogno nel cassetto è quello di tornare in un grande club, il Milan ha un sapore particolare per me, mi è rimasto nel cuore. Non so cosa mi riserverà il futuro, penso al presente, ma sognò di tornare in un grande club”.

Sul derby: "E' una partita speciale, la si vive in settimana, auguro di fare gol a Calabria, siamo ancora amici".

