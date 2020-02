NEWS MILAN – Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono esattamente 55.355 gli spettatori presenti, oggi, a San Siro per assistere a Milan-Verona. Il club rossonero, per l’occasione, ha incassato € 1.423.794, 10. Per seguire la diretta testuale del secondo tempo di Milan-Verona, continua a leggere >>>

