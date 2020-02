Milan-Verona 1-1 al 45′: reti di Faraoni e Calhanoglu

NEWS MILAN – È terminato da pochi istanti, a ‘San Siro‘, il primo tempo di Milan-Verona: 1-1 dopo 45′ di gioco, in virtù dei gol di Davide Faraoni (13′), abile ad inserirsi sotto misura su un cross in area piccola di Mattia Zaccagni e del calcio di punizione di Hakan Calhanoglu (29′) deviato da Valerio Verre alle spalle del proprio portiere. Per seguire la diretta testuale del secondo tempo della sfida tra Milan e Hellas Verona dallo stadio ‘Giuseppe Meazza‘, continua a leggere >>>

