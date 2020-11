Milan-Verona, Gabbia prende il posto di Romagnoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Colpo di scena in arrivo da San Siro: Matteo Gabbia sarà in campo al posto di Alessio Romagnoli. Come appreso dalla nostra redazione, per il capitano rossonero si tratta di un problema al flessore che lo ha messo fuori gioco per la gara di questa sera.

