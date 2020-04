PM – Milan, slitta il ritorno in Italia di Ibrahimovic e Kessie: i motivi

ULTIME NEWS MILAN – Negli ultimi giorni si sta lavorando molto sul graduale ritorno alla normalità anche in ambito calcistico. L’idea sarebbe quella di ritornare ad allenarsi il 4 maggio, previ controlli del caso. In tal senso sono rientrati tutti i giocatori del Milan che si trovavano all’estero ad eccezione di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per quanto riguarda l’attaccante la società, di comune accordo con lo stesso Ibrahimovic, ha deciso per la permanenza in Svezia a causa dell’indecisione attuale sulle misure governative. Lo svedese ha comunque la possibilità di allenarsi con l’Hammarby, dunque non c’è fretta per forzare il suo ritorno. L’ivoriano, invece, ha riscontrato alcuni problemi logistici nel trovare un volo per l’Italia; si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni. Intanto ecco un retroscena scoperto dalla nostra redazione in merito ad un obiettivo per l’attacco, continua a leggere >>>