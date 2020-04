PM – Calciomercato Milan: Werner, visite mediche con il Liverpool?

di Louis Girardi

CALCIOMERCATO MILAN – Una notizia clamorosa arriva dall’Inghilterra. Sembra che Timo Werner, attaccante del RB Lipsia, abbia svolto una parte delle visite mediche in Germania per conto del Liverpool.

Sul giovane attaccante tedesco si erano mossi diversi club tra cui la Juventus, l’Arsenal, che è alla ricerca di un sostituto del prossimo partente Pierre-Emerick Aubameyang, il Bayern Monaco e l’Inter.

Werner è nato a Stoccarda il 6 marzo 1996 ed oggi è già tra i migliori attaccanti del campionato tedesco. Quest'anno ha già collezionato 21 reti in Bundesliga, solo 4 in meno a bomber Robert Lewandowski, e 4 reti in Champions League.