Arsenal, Aubameyang: “Contento qui, ma pronto a qualsiasi nuova sfida”

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – Pierre-Emerick Aubameyang, classe 1989, centravanti gabonese dell’Arsenal cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha parlato al termine della sfida dell’Emirates Stadium, vinta per 1-0 dai ‘Gunners‘ contro il West Ham in uno dei tanti derby di Londra.

“Amo i nostri tifosi, da piccolo mi piaceva guardare l’Arsenal perché aveva grandi giocatori e vinceva molti trofei. Sono molto contento di essere qui, questo è ciò che provo al momento. Sono un ragazzo che cerca di essere sempre pronto a tutto, a qualsiasi nuova sfida”, ha detto Aubameyang, capitano dei ‘Gunners‘, che, dunque, non ha escluso in futuro di poter andare via.

Aubameyang, al momento, è seguito da diverse squadre in Europa, tra cui il Real Madrid ed il Barcellona. Intanto, sul fronte mercato in uscita, il Milan potrebbe essere costretto ad un sacrificio importante per risanare il proprio bilancio. Per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android