Pioli: “Theo Hernandez può diventare uno dei migliori al mondo”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa pre Milan-Juventus, ha parlato delle grandi doti di Theo Hernandez. Queste le sue dichiarazioni : “E’ più portato alla fase offensiva e deve mantenere queste sue caratteristiche. Rappresenta uno sbocco importante per noi. Sa essere pericoloso. Ha capito che per diventare un giocatore completo deve fare anche la fase difensiva. Lui ha le qualità per diventare uno dei migliori terzini del mondo“.

