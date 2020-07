Pioli, stessa sorte di Gattuso: il Milan continua a cambiare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, analizza le similitudini tra Stefano Pioli e Gennaro Gattuso, che si affronteranno domani sera al San Paolo nel match tra Napoli e Milan.

Un anno fa Gattuso veniva sacrificato dal Milan sull’altare di richieste non esaudibili. Aveva spiegato che sfiorare la Champions League con la squadra della scorsa stagione era stato un mezzo miracolo, e dunque, per centrare l’Europa che conta, il Milan avrebbe dovuto procedere a un marcato di sostanza per rafforzare la squadra. La dirigenza era composta da Maldini e Boban, ma in ogni caso alla fine si arrivò a una rottura. I fatti di questa annata hanno poi dato ragione all’attuale allenatore del Napoli.

Gattuso dunque ha scelto di andarsene, mentre Pioli sarà mandato via per scelta della società, ma anche a lui in sostanza sono stati chiesti risultati irraggiungibili con la squadra a disposizione. E' vero che il suo Milan ha dimostrato di essere sicuramente una squadra migliore rispetto a quanto visto a inizio stagione, ma di sicuro c'è un divario molto grande con le prime della classe. Pioli sta svolgendo un grandissimo lavoro, così come Gattuso, che per un solo punto non è riuscito a qualificarsi in Champions. Insomma, si andrà verso l'ennesima rivoluzione che cancellerà quanto di buono fatto in precedenza. Il Milan degli ultimi anni è questo.