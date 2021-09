Pioli si lamenta: stadio ‘Picco’ irregolare? Non ha tutti i torti. Le misure

Stefano Pioli, dopo Spezia-Milan, si è lamentato per le dimensioni non proprio regolamentari dello stadio 'Armando Picco'. Proviamo a fare chiarezza

Dopo la vittoria del Milan contro lo Spezia, Stefano Pioli ha posto l'attenzione su un'irregolarità che riguarda lo stadio 'Armando Picco'. L'allenatore rossonero, nel corso di un'intervista, ha sottolineato come l'impianto ligure non segua esattamente le norme su cui si basano le misure di un campo da calcio. Se non esiste il problema sulla lunghezza, non sembra affatto così sulla larghezza. Il regolamento ufficiale riporta come le dimensioni dei campi da calcio di Serie A debbano rispettare i 105 metri di lunghezza e i 68 di larghezza.