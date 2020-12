Pioli, retroscena Ibrahimovic: “Una volta è entrato nel mio ufficio e…”

Ultime Notizie Milan News: Pioli su Ibrahimovic

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Pioli ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero. Ecco cosa ha detto.

"Ibrahimovic? Mai conosciuto un giocatori così intelligente e simpatico. Sono momenti così, tornerà e giocherà più di prima. Ma già la sua presenza è fondamentale, sa trascinare e stimolare i compagni. Come gestire uno così? In realtà non è difficile. Perchè siamo entrambi diretti, non ci nascondiamo, nel bene e nel male. Ci siamo detti anche cose negative, succede, è normale, è la dinamica logica di una squadra. Una volta è entrato nel mio ufficio e mi ha detto: mister, oggi parlo io. Io mi sono messo li e ho ascoltato. Il giorno dopo ho parlato io. Funziona così. Bisogna capire le situazioni, le persone, i momenti".