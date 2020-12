Ibrahimovic, lesione guarita: c’è la data del rientro | Milan News

Ultime Notizie Milan News: le condizioni di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Il Milan aspetta Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è tornato nella giornata di ieri in Italia con la moglie Helena e non vede l’ora di tornare in campo. Gli esami clinici sono andati nel migliore dei modi: la lesione al polpaccio è guarita e dunque l’attaccante preme per tornare il prima possibile.

Il Milan, però, vuole la massima cautela. Un nuovo infortunio sarebbe devastante sia dal punto di vista fisico e sia dal punto di vista emotivo. Certamente non ci sarà contro il Benevento e contro la Juventus alla Befana, ma c’è una speranza invece per la doppia partita contro il Torino fra Coppa Italia e campionato (9 e 12 gennaio). Non sembrano esserci dubbi invece su Cagliari-Milan, gara in programma il 18 gennaio.

Maldini e Massara non sono preoccupati per l’infortunio di Ibrahimovic, visto che non sono alla ricerca di un nuovo attaccante. Le priorità in questo momento sono altre: un difensore (Simakan dello Strasburgo) e magari un mediano. Anche perchè Scamacca piace, ma costa molto, mentre l’ingaggio di Jovic è insostenibile per la proprietà rossonera. In ogni caso, se dovesse esserci un’occasione, il Milan non si farà trovare impreparato.

L’obiettivo di Ibrahimovic è quello dunque di rientrare il prima possibile e di trascinare la squadra rossonera. Il Milan ha raccolto il doppio dei punti rispetto alle prime 14 giornate dello scorso campionato e ha segnato molti più gol (32 contro 13). La volontà della dirigenza per gennaio è quella di rinforzare la rosa, a patto però che non venga turbato il bellissimo equilibrio che c’è in questo momento a Milanello. Insomma, il Milan pensa al presente e alla partita contro il Benevento, ma tutti aspettano il ritorno di Zlatan. Intanto Pioli ha lasciato una bellissima intervista al Corriere della Sera. VAI ALLA NOTIZIA>>>