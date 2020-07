Pioli: “Questo è il Milan che voglio, ma domani dovremo superarci ancora”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa pre-Milan Juventus, ha chiesto ancora un piccolo sforzo alla sua squadra per la gara di domani. Questo il suo pensiero: “Il tuo miglior Milan? Devo dire di sì. Anche in passato si erano viste delle situazioni, ma non eravamo riusciti a ripeterci con lucidità. Adesso ci stiamo avvicinando ad un momento alto. Prima non riuscivamo a battere le squadre davanti a noi, se ci siamo riusciti vuol dire che abbiamo alzato il livello. Ma per domani non basta, dobbiamo superarci ancora“.

