Pioli: “Paqueta deve lavorare bene, tanto e dare disponibilità totale”

NEWS MILAN – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha introdotto i temi principali di Milan-Verona, gara in programma domani alle ore 15:00 a ‘San Siro‘, in conferenza stampa con i giornalisti.

Interrogato sulla situazione di Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano sembrato, per lungo tempo, in uscita sul mercato invernale, Pioli ha sottolineato: “Retroscena non ce ne sono. Paqueta è un giocatore del Milan, e deve lavorare bene, tanto e dare disponibilità totale. È un buonissimo giocatore come lo sono tutti gli altri e deve lavorare per farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

