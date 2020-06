Pioli: “Nessuna vittoria con le big? Solo l’Atalanta ci ha messo sotto”

MILAN NEWS – Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa a Milanello: ecco le sue parole sui risultati contro le big in questa stagione. “Non abbiamo ancora vinto contro chi ci sta davanti e a parte l’Inter da qui alla fine le incontreremo tutte. Questa è una opportunità importante, anche perché fin qui solo l’Atalanta ci ha messo davvero sotto, contro le altre ce la siamo sempre giocata. Sono sicuro che daremo tutto. La squadra mi sta sorprendendo per la disponibilità che mi sta dando. Abbiamo fatto tanti passi in avanti, avremo tante occasioni nonostante il calendario difficile, ma stimolante. Servirà una prestazione da Milan domani”, ha detto il tecnico emiliano. Intanto, Massara potrebbe tornare alla Roma: LE ULTIME>>>

