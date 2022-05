Pioli, sospiro di sollievo: medaglia consegnata ai carabinieri / News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, aveva dichiarato di aver smarrito la sua medaglia. Tutto è bene quel che finisce bene: le ultime news

Dopo la splendida vittoria contro il Sassuolo, con conseguenti festeggiamenti per lo scudetto conquistato, ecco emergere l'inatteso rammarico di Stefano Pioli. L'allenatore del Milan, infatti, aveva denunciato lo smarrimento della sua medaglia celebrativa, lanciando un accorato appello: "È l'unica che ho, restituitemela". Ecco, tutto è bene quel che finisce bene. Come riferito dall'ANSA tre ragazzi, abitanti nel Reggiano, hanno consegnato la medaglia trovata in campo. Secondo quanto dichiarato, i giovani avrebbero rinvenuto la medaglia sul terreno di gioco del 'Mapei Stadium'. I tre ragazzi si sono presentati in Caserma e hanno consegnato la medaglia ai Carabinieri di Reggio Emilia, che ora stanno avviando le indagini per ricostruire i fatti.