Pioli, la rivincita silenziosa: con lui il Milan è diventato grande

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sia il Corriere della Sera che Tuttosport, in edicola questa mattina, si soffermano sul grande lavoro che sta svolgendo Stefano Pioli sulla panchina del Milan. I rossoneri si sono presi una grande soddisfazione contro la Juventus, vincendo in rimonta per 4-2, e in più l’allenatore ha battuto per la prima volta i bianconeri in carriera (i precedenti raccontavano di 5 pareggi e 15 sconfitte).

Quella di Pioli può essere definita una sorta di rivincita silenziosa, visto che l’allenatore è ben consapevole che Rangnick sarà il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione. Il tecnico in ogni caso, costruendo in primis un ottimo rapporto con Ibrahimovic, ha completamente in mano la squadra, così come dimostra il fatto che tanti giocatori sono stati rivitalizzati dal momento del suo arrivo (Rebic, Castillejo e Rafael Leao)

Sono possibili clamorosi colpi di scena dunque? Pare proprio di no. E’ vero che il fondo Elliott ha molto apprezzato il comportamento e il lavoro svolto da Pioli in questi mesi, ma scelta di Rangnick è stata ormai presa. L’attuale tecnico rossonero in ogni caso è completamente concentrato su questo finale di stagione: con un quinto posto Pioli raggiungerebbe Gattuso, che l’anno scorso si è classificato nella medesima posizione con 68 punti. Ci sarà lo stesso rimpianto così come è successo con Rino? Difficile dirlo, ma l’allenatore rossonero sembra avere in questo momento conquistato anche i tifosi più scettici. E questo è già un grande risultato. INTANTO E’ DERBY TRA MILAN E INTER PER TONALI. IL PUNTO, CONTINUA A LEGGERE >>