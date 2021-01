Pioli, la madre è il giudice più severo: “Non hai vinto nulla” | News

Ultime Notizie Milan News: Pioli, un titolo per stupire

MILAN NEWS – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, svela una piccola curiosità su Stefano Pioli. Il tecnico per il momento non ha vinto ancora nulla in carriera, e in questa stagione cercherà di portare a casa un trofeo per sfatare questo tabù. E’ anche vero che riportare in Champions il Milan dopo tanti anni sarebbe una grande vittoria, a prescindere che si tratti di un trofeo o meno.

La curiosità è che uno dei giudici più severi di Pioli è proprio sua madre. Il tecnico ha raccontato come sua madre gli ricordi costantemente "non hai ancora vinto nulla". La speranza per i tifosi rossoneri è che al termine della stagione questa frase non possa essere più detta.